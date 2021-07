MSI Modern 14, laptop con Intel Core 11th: -70 €

5 July 2021 – 16:38

L’ottimo laptop di MSI (modello Modern 14) è proposto oggi su Amazon con uno sconto davvero interessante: la spedizione è immediata e gratuita.

The post MSI Modern 14, laptop con Intel Core 11th: -70 € appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico