Mouse Gaming ultraleggero RGB a meno di 25 euro

5 July 2021 – 19:31

Amazon propone un interessante mouse da gaming con sensore da 7200DPI, 7 tasti programmabili e illuminazione RGB a poco più di 20 euro.

