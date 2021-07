Le migliori macchine elettriche per bambini

5 July 2021 – 15:04

Le macchine elettriche per bambini riproducono in scala e con grande fedeltà il design di svariate tra le vetture più popolari. Possono essere pilotate attraverso i comandi interni o radiocontrollate tramite l’apposito controller per una maggiore sicurezza. Abbiamo scelto sette tra i modelli più interessanti sui quali puntare nel 2021.

Tra le caratteristiche comuni delle mini auto elettriche in lista ci sono la batteria da 12 volt e il lettore musicale con slot per schede sd o chiavette usb per ascoltare musica.

Lamborghini Aventador Sv

(Foto: Kalco Toys)Riproduzione dettagliata della fuoriserie di Sant’Agata Bolognese con tanto di portiere ad ali di gabbiano, la mini Lamborghini Aventador Sv elettrica è spinta da un doppio motore e monta fari allo xeno. Costa 249 euro, qui le offerte su Amazon.

Jeep Wrangler Rubicon

(Foto: BabyCar)Così come l’originale, anche la riproduzione elettrica in scala della Jeep Wrangler Rubicon può superare agevolmente terreni accidentati, prati e sterrato. Con sedili in pelle e tre marce, accelera in modo soft per non spaventare i più piccoli. Costa 329 euro, qui le promozioni su Amazon.

Maserati Ghibli

(Foto: Maserati)La Maserati Ghibli per bambini riproduce il rombo del motore della berlina di lusso, ma limita la velocità ad appena 4,5 chilometri all’ora. Anche in questo modello trovano spazio i sedili in pelle e il lettore musicale. Costa 219,90 euro, qui le offerte su Amazon.

Mercedes GT-R Amg

(Foto: BabyCar)Altra fuoriserie esclusiva, la piccola Mercedes GT-R personalizzata Amg si presenta con una carrozzeria rossa fiammante e ospita il mini pilota in un sedile ergonomico. Costa 199 euro, si trova in promozione su Amazon.

Ferrari FF

(Foto: Feber)Davvero ben realizzata la scocca della Ferrari FF elettrica per bambini, che pensa ai più piccoli con una velocità molto bassa. Visto il baricentro molto basso è meglio usarla solo su superfici quasi del tutto piane. Costa 234 euro, qui le offerte su Amazon.

Fiat 500 rosa

(Foto: Giordanoshop)Non poteva mancare in lista la popolarissima Fiat 500 color rosa che ben si abbina alla versione ufficiale per Barbie. Curata in ogni dettaglio, costa 299,99 euro, qui le promozioni su Amazon.

Audi Q5

(Foto: BabyCar)Infine, la mini Audi Q5 S-Line che è tra le poche auto elettriche per bambini con doppio sedile per ospitare “pilota” e passeggero. Dotata di tutti i comfort e con potenti fari anteriori, costa 399 euro, qui le promozioni su Amazon.

