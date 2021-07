Il Festival di Cannes ai tempi del Covid: attaccati in sala, distanziati in piedi

5 Luglio 2021 – 15:04

Comunque vada, quella che inizierà domani a Cannes sarà un’edizione unica. Intanto perché il Festival riparte in presenza dopo lo stop obbligato dello scorso anno. La pandemia, lo sappiamo bene, è ancora in corso, ma con le adeguate misure sanitarie il Festival si farà. E qui partiamo con la prima degressione. Siamo sicuri, tanto per cominciare, che siano misure “adeguate”? C’è l’obbligo di mascherina in sala e nel Palais du Festival, e l’obbligo di mostrare un certificato che attesti un intero ciclo vaccinale completato da almeno due settimane o, in alternativa, l’esito di un tampone (negativo, s’intende) di non meno 48 ore precedenti. Il Festival mette inoltre a disposizione gratuitamente un laboratorio affinché stampa e addetti ai lavori possano seguire il festival in sicurezza, con possibilità di tamponi salivari gratuiti.

Perché solo stampa e addetti ai lavori? Perché, vale la pena ricordarlo, Cannes non è un festival per il pubblico, che non ha la possibilità di accedere alle prestigiose Premiere, se non pregando tutto il giorno di fronte all’entrata del Palais con un cartello in mano con su scritto Invitation. Nei miei oltre dieci anni di festival ho visto gente di varia età fare qualsiasi cosa per rimediare anche all’ultimo minuto un invito per l’anteprima con la propria star del cuore. Quest’anno, con i posti prestabiliti elettronicamente, sarà una Mission impossible, ma sono già pronta a scommettere che ci sarà più di un fan accanito deciso a sfidare le inossidabili regole del festival. Che così inopinabili, diciamolo, non sono: i posti non contingentati nelle sale proiezioni preoccupano non poco, come pure la specifica su uno dei numerosi comunicati stampa secondo cui bisogna mostrare il certificato vaccinale/l’esito negativo del tampone solo all’interno del Palais, dunque non nelle due sale più grandi e capienti, esterne appunto al Palais e dotate, assicura il Festival, di un impianto di aerazione innovativo e regolato ad hoc.

Così, armati di fiducia, ricordandoci di avere l’obbligo di distanziamento anche se poi in sala saremo seduti l’uno accanto all’altro, tenendoci stretti certificati sanitari e mascherine, ci approntiamo ad affrontare il festival, sperando che il collega sconosciuto che ci siederà accanto non abbia alcuna traccia di sintomo.

E se, scongiuri facendo, alla fine ci si becca il Covid-19 proprio a Cannes? Il festival cinematografico più organizzato del mondo risponde anche a questo: c’è un’unità medica permanente per assistere chi sviluppa i sintomi, con tanto di stanza di isolamento predisposta.

Nel frattempo è cambiata anche la modalità per visionare i film, da prenotare rigorosamente online come già successo a Venezia, Berlino e Roma, sull’apposita piattaforma. Andata in crash il primo giorno, com’era prevedibile, inizialmente dava anche quasi tutti i film come già prenotati e quindi non disponibili. Il giorno successivo chi di dovere ha aggiustato il tiro e aggiunto “nuovi posti prenotabili“, ma non per tutto: ad esempio, l’incontro speciale (Rendez Vous) con Jodie Foster del 7 luglio è esaurito nel giro di poche ore dall’avvio della piattaforma e non è mai più comparso disponibile. Abbiamo scritto all’ufficio stampa, la risposta è stata: “È un anno di novità per tutti, confidiamo nella vostra comprensione e vi auguriamo un buon festival“. Comprendiamo molte cose, tranne il motivo per cui non ci sarà concesso incontrare Jodie.

Non solo un’edizione di disguidi tecnici e misure precauzionali anti-Covid, ad ogni modo: anche un’edizione sulla carta decisamente stimolante e fuori dagli schemi, dalla scelta del poster ufficiale dedicato al presidente di giuria Spike Lee fino all’apertura con il nuovo film di Leos Carax Annette, un musical dark e delirante, interpretato e prodotto da Adam Driver. Il pubblico non resterà certo deluso: il leggendario Cinema de La Plage, allestito sulla spiaggia a pochi metri dal Palais e al red carpet, offre quest’anno una programmazione fitta e gratuita ogni giorno alle 21.30. Si parte domani sera con In the Mood for Love di Wong Kar-wai, si prosegue con una serie di film tra cui vale la pena segnalare JFK di Oliver Stone presentato dal regista in persona, e l’anteprima europea di Fast and Furious 9 il 12 luglio. Chiusura in bellezza con David Byrne’s American Utopia del Presidente di giuria Spike Lee. Anche qui posti (sdraio) non distanziati, ma almeno all’aperto e fronte mare.

