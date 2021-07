Huawei MateBook 14 (2020): super sconto estivo

5 Luglio 2021 – 19:49

Huawei offre il MateBook 14 (2020) con schermo 2K da 14 pollici, Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB al prezzo di 674,10 euro fino al 19 luglio.

Fonte: Punto Informatico