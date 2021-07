Foodinho: multa da 2,6 milioni dal Garante Privacy

5 July 2021 – 16:31

Foodinho, società controllata al 100% da GlovoApp23, ha ricevuto una sanzione di 2,6 milioni di euro per gravi violazioni della privacy dei rider.

