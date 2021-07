Come funziona il bonus tv da 100 euro per tutti

5 July 2021 – 14:53

Un bonus tv che permette di rottamare il vecchio televisore e comprarne uno nuovo, adatto allo standard di trasmissione Dvb-T2, in vista del cambio di frequenze in arrivo dall’1 luglio 2022: è il contenuto di un decreto attuativo in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, elaborato dai ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico. Il bonus, previsto dal decreto Sostegni, si applica sull’acquisto di un nuovo televisore e consiste in uno sconto del 20% sul prezzo (Iva compresa), fino a un valore massimo di 100 euro.

Per ottenerlo non sono richieste particolari condizioni di reddito Isee, a differenza del bonus tv da 50 euro già in vigore, rivolto ai nuclei familiari al di sotto dei 20mila euro per acquistare tv o decoder. Le due misure sono cumulabili, qualora ne sussistano le condizioni. Per il nuovo bonus da 100 euro è necessario però essere in regola con il pagamento del canone tv Rai ed essere residenti in Italia. Oltre a dover rottamare un televisore obsoleto, acquistato prima del 22 dicembre 2018 e non compatibile con la nuova tecnologia di trasmissione, che prevede codifica Hevc o H-265.

La misura viene sovvenzionata con 250 milioni di euro in totale e sarà valida fino al 31 dicembre 2022 o esaurimento fondi. Il vecchio apparecchio può essere consegnato direttamente nel negozio aderente, che si occuperà dello smaltimento, ottenendo il credito fiscale in compensazione, in misura uguale allo sconto praticato al cliente. In alternativa, il cliente può andare di persona in una discarica autorizzata, ricevendo un modulo che certifichi l’avvenuta rottamazione e la regolarità del pagamento del canone Rai, per poi recarsi con il documento in negozio.

I vari requisiti verranno controllati dall’Agenzia delle entrate, tramite una piattaforma su cui verranno caricati i dati delle operazioni. La pubblicazione del decreto attuativo è in attesa dopo un riassetto delle frequenze tv. Una volta pubblicato, 15 giorni dopo entrerà in vigore.

