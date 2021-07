Among Us potrebbe arrivare su PlayStation ad agosto

5 Luglio 2021 – 20:29

Continua a leggere L’ipotesi arriva dall’account Twitter di PlayStationSize, secondo cui Among Us è stato aggiunto al database di PlayStation, mostrando la data 31 agosto 2021. Diverse voci del settore ritengono si tratti di un place-holder. Tuttavia la data fin troppo specifica lascia intatta l’ipotesi di vedere Among Us su PlayStation 4 e PlayStation 5 per fine agosto.

Fonte: Fanpage Tech