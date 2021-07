Traffico di vaccini e Green Pass sul dark web

4 July 2021 – 10:00

La Guardia di Finanza ha sequestrato 10 canali Telegram usati per pubblicizzare la vendita di vaccini e green pass contraffatti sul dark web.

