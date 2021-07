Ingenuity: nono volo per superare i limiti

4 Luglio 2021 – 13:49

Ingenuity è pronto per il nono volo marziano e stavolta dovrà battere tutti i record precedenti per portare a termine una missione ad alto rischio.

The post Ingenuity: nono volo per superare i limiti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico