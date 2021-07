Vestager: Apple non usi la sicurezza come scusa

3 July 2021 – 13:15

Margrethe Vestager ha dichiarato che Apple non può usare la sicurezza come scudo per ostacolare la concorrenza, vietando il sideloading su iOS.

The post Vestager: Apple non usi la sicurezza come scusa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico