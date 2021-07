SSD Samsung 970 EVO Pro da 1TB scontata di più di 50€

3 July 2021 – 10:44

Va in offerta l’SSD M.2 NVMe Samsung 970 EVO Plus dal taglio di memoria da 1TB che oggi su Amazon si trova al 20% in meno sul prezzo di listino.

Fonte: Punto Informatico