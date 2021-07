FIFA 21 PS4 al minimo storico: ASSIST A PORTA VUOTA

3 July 2021 – 10:00

La simulazione calcistica per eccellenza, nella sua versione PlayStation 4 (con diritto di passaggio gratis a quella PS5), a un prezzo mai così basso.

The post FIFA 21 PS4 al minimo storico: ASSIST A PORTA VUOTA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico