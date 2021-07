Secondo gli ultimi rumor GTA 6 uscirà nel 2025 e sarà simile a Fortnite

2 Luglio 2021 – 14:29

Dietro questa scia di interesse c’è Tom Handerson, noto leaker del panorama videoludico, recentemente fattosi notare per Call of Duty Slipstream. Secondo le ultime indiscrezioni, raccolte in un video su YouTube di dieci minuti, GTA 6 verrà pubblicato nel 2025, avrà una mappa in evoluzione in stile Fortnite e più protagonisti giocabili. Ecco i dettagli.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech