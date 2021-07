La nuova linea gaming di Asus dedicata a Gundam

2 Luglio 2021 – 6:24

(Foto: Asus)Debutta la speciale linea di prodotti gaming di Asus dedicata alla popolarissima serie animata Gundam che spazia da componenti come schede madri e grafiche, ma anche periferiche come mouse e cuffie audio di alta qualità, per assemblare il proprio setup a casa completamente ispirato al franchise nipponico.

I prodotti a tema Rx-78-2 Gundam sono caratterizzati dall’iconica livrea rossa, bianca, blu e gialla impreziosita dalla decalcomania della Federazione Terrestre. Le varianti MS-06S Char’s Zaku puntano invece su un design rosso e nero, con le effigie del Principato di Zeon.

(Foto: Asus)La scheda madre Asus Z590-Gundam (WiFi) si basa sulla più recente piattaforma Intel e una soluzione aggiornata per l’alimentazione e i sistemi di raffreddamento ottimizzati per il gaming, costa 299 euro. Le schede grafiche Rog Strix GeForce Rtx 3080 (1699 euro) e 3090 Gundam Edition (3099 euro) puntano su un rivestimento e una piastra posteriore bianchi con dettagli rossi, blu e gialli. Stesse sfumature anche per l’alimentatore Rog Strix 850 watt (199 euro). Per quanto riguarda il case, Rog Strix Helios (379 euro) è di tipo mid-tower premium con scheda madre in formato Eatx e configurazioni hardcore di raffreddamento a liquido; sull’esterno si disegna il robottone con le luci rgb. C’è anche un portatile gaming come Tuf Gaming B550-M-Char’s Zaku II Edition basato sulla recente piattaforma Amd.

(Foto: Asus)Le cuffie da gaming Rog Delta (199,90 euro) con colorazione blu sui padiglioni auricolari assieme ai simboli della Earth Federation Space Force. A livello hardware sono presenti a bordo integrati quattro chip Dac Ess 9218 hi-fi deputati all’elaborazione dell’audio senza perdite di qualità; il rapporto segnale/rumore è molto alto, pari a 127 decibel.

Chiudono il quadro il mouse Rog Strix Impact II versione Gundam (59,90 euro) con anche qui la scocca blu e l’emblema Earth Federation Space Force lato design, con cinque pulsanti programmabili bianchi o rossi, un sensore con sensibilità di 6200 dpi, frequenza di polling (la frequenza di segnalazione di posizione al computer) di 1.000 Hz e traccia fino a 220 ips. Il mouse può essere abbinato al tappetino Gundam (39,90 euro) con base in gomma antiscivolo, bordi resistenti anti-sfilacciamento e cuciture strette. Infine, la scenografica tastiera meccanica serie Rog Strix versione Gundam (169,90 euro).

The post La nuova linea gaming di Asus dedicata a Gundam appeared first on Wired.

Fonte: Wired