Instagram sta pensando a delle Storie esclusive a pagamento

2 Luglio 2021 – 6:14

(foto: Unsplash)Anche Instagram sta lavorando per offrire ai suoi utenti dei contenuti premium sul modello dei Super Follows di Twitter. Il social di proprietà di Facebook garantirà ai suoi creatori la possibilità di offrire Storie visibili solo ai membri di un gruppo. L’accesso a questi fan club è sarà probabilmente vincolato a un abbonamento a pagamento.

Nei giorni scorsi sono circolati degli screenshot che mostrano questa nuova funzionalità. Instagram ha confermato si tratti di un prototipo interno che non è ancora in fase di test, ma non ha rivelato altri dettagli.

Gli utenti di Instagram che pubblicheranno Storie esclusive avranno l’icona contrassegnata in viola, in modo simile a quanto succede per le storie visibili agli amici più stretti, con l’icona colorata in verde.

Quando altri utenti di Instagram incontrano le Storie esclusive, verrà mostrato loro un messaggio che dice che “solo i membri” possono visualizzare questo contenuto. Non si potranno fare screenshot di queste storie, e sembra che non possano nemmeno essere condivise come momenti salienti.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members

It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021

Questa nuova funzionalità è stata scoperta e divulgata su Twitter dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi che scova spesso le novità delle applicazioni. Nelle sue ultime rivelazioni riguardo a Instagram non ci sono però solo le Storie esclusive. Il social starebbe infatti concentrando i suoi sforzi per dare ai creatori diversi strumenti per monetizzare i loro contenuti sull’app, tra cui Nft collezionabili.

Questo confermerebbe quello che il Ceo di Instagram, Adam Mosseri, aveva anticipato a maggio, dicendo a The Information che la società stava “esplorando” gli abbonamenti insieme ad altre nuove funzionalità, come gli Nft.

Nell’ultimo anno diverse piattaforme si sono già mosse per consentire ai creatori di monetizzare il proprio lavoro. Facebook ha appena lanciato sua piattaforma di newsletter su abbonamento, Bulletin. Mentre Super Follows e Ticketed Spaces di Twitter, in particolare, sembrano avere delle somoglianze con le Storie premium di Instagram.

