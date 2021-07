I migliori gadget tech da portare al mare

2 Luglio 2021 – 12:04

L’estate 2021 è esplosa ed è già tempo di vacanze: abbiamo scelto una serie di gadget tech molto utili da infilare in valigia e portare al mare: sono in tutto sette accessori che pensano al divertimento, alla comodità e alla sicurezza.

Maschera da sub con supporto per actioncam

(Foto: Cressi)Cressi Action è una maschera da subacqueo con supporto integrato per agganciare la propria actioncam. Un tempo andavano di moda gli occhialoni con fotocamera integrata, che però era di scarsa qualità. In questo modo si può utilizzare la propria GoPro o similari per una resa migliore. Costa 39,99 euro, qui in offerta su Amazon.

Lettore di ebook waterproof

(Foto: Amazon)Leggere in spiaggia è molto rilassante, ma per portarsi dietro un’intera libreria in digitale e non curarsi troppo di umidità e schizzi d’acqua allora la soluzione migliore è quella di un ereader waterproof, come per esempio l’ottimo Kindle Paperwhite di Amazon, che si trova a 129,99 euro con uno schermo ad alta luminosità anche sotto il sole diretto.



Scooter d’acqua

(Foto: Sublue)Sublue WhiteShark è uno acqua-scooter ovvero un dispositivo in grado di trainare una persona sopra o sotto la superficie grazie al motore integrato e ai manici ai quali appendersi. Sublue WhiteShark è tra i più popolari visto che può raggiungere 6,5 km/h, immergersi fino a 40 metri e include una batteria con mezzora di autonomia oltre al supporto per actioncam o smartphone (con cover). Costa 895 euro, qui in offerta su Amazon. Per chi si accontenta di un po’ meno potenza c’è la proposta di Nilox a 499 euro.

Braccialetto per raggi uv

(Foto: Shop Story)I raggi uv sono molto pericolosi per la salute della pelle, difatti al mare è necessario proteggersi in modo adeguato. Con questi braccialetti è possibile avere un’idea sull’intensità della luminosità solare con quattro gradazioni di colore. Costano 7,99 euro, sono in offerta su Amazon.

Caricatore Solare

(Foto: Choetech)Lasciare lo smartphone sotto al sole non è una buona idea: utilizzare invece un caricatore solare multi-pannello e collegarlo a un powerbank integrato invece sì, perché in qualche ora si può recuperare tanta energia. Tra i più flessibili, leggeri e resistenti (anche all’acqua) c’è quello di Choetech il cui prezzo è di 35,99 euro, qui le offerte su Amazon. Qui un po’ di alternative di powerbank solari.

Pistole ad acqua

(Foto: Hasbro)I gavettoni non mancano mai in spiaggia, per chi cerca una pistola ad acqua potente e precisa ecco Hasbro Nerf – Soakzooka che è un vero e proprio bazooka ad acqua con serbatoio da 1600 ml, portata da 6-7 metri e leva di carica e sparo. Costa 32 euro su Amazon. Qui un po’ di alternative.

Metal Detector

(Foto: SunPow)Infine, un gadget che si vede molto spesso sulle spiagge, soprattutto a fine giornata e, a maggior ragione, a fine stagione: il metal detector. Questo strumento può infatti recuperare oggetti metallici persi tra la sabbia riconoscendo ferro, alluminio, oro, bronzo, argento e così via. Tra i modelli con migliore qualità/prezzo c’è quello di Sunpow, a 99,99 euro, qui in offerta su Amazon.

E per rompere la noia in spiaggia, ecco una selezione dei migliori giochi da portare sotto l’ombrellone.

