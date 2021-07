Come trasformare il Galaxy S21 in un PC o una console VIDEO

2 July 2021 – 10:30

In questo video scopriremo come rendere il Samsung Galaxy S21 un device perfetto per la produttività multimediale e per il gaming mobile.

The post Come trasformare il Galaxy S21 in un PC o una console VIDEO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico