“Amazon ha rovinato il nome Alexa”: la denuncia dei genitori che hanno chiamato così le figlie

2 Luglio 2021 – 14:29

Alexa è un nome proprio che esisteva già, anche prima che il gruppo fondato da Jeff Bezos decidesse di utilizzarlo per un prodotto informatico – e ora i genitori che hanno puntato su questo nome stanno lamentandosi di esserselo visto rovinare da Amazon: “Le bambine vengono prese in giro e non vogliono presentarsi agli estranei”.

Fonte: Fanpage Tech