5 film Pixar che vorremo diventassero serie animate

2 Luglio 2021 – 15:04

Il 7 luglio debutta su Disney+ Monsters & Co. La serie – Lavori in corso!, adattamento seriale della mitica saga animata della Pixar che ha fatto la sua comparsa nelle sale per la prima volta nel 2001. Negli episodi in arrivo vedremo ciò che è successo a Monstropoli dopo gli eventi del film originale e la scoperta che la centrale elettrica radunava molta più energia facendo ridere i bambini della Terra. Ecco che, dunque, una nuova generazione di mostri, fra cui il protagonista, Tylor Tuskmon, dove rimettere in discussione le proprie qualità, mentre si confronta con le vecchie glorie James Sullivan e Mike Wazowski.

Anche se in passato ci sono stati cartoni incentrati, per esempio, su Buzz Lightyear, questo è il primo progetto con cui Disney+ vuole espandere l’universo animato della Pixar. A seguire, arriveranno Dug Days, nell’autunno 2021, che vedrà il cagnone di Up impegnato in mille avventure nella periferia; l’anno dopo sarà la volta di una nuova serie tratta da Cars e poi nel 2013 l’inedito Win or Lose su una squadra di softball. Ma poiché proprio questi film ci hanno insegnato a non mettere alcun freno all’immaginazione, ecco alcuni titoli di cui vorremmo un adattamento:

1. Gli Incredibili

https://www.youtube.com/watch?v=qN8X-lJONi4

In un momento storico in cui la televisione e il cinema sono invasi da titoli supereroistici, anche Pixar potrebbe dire la sua giocando la carta de Gli Incredibili. Il primo film è uscito nel 2004, il sequel nel 2018: entrambi erano incentrati su una tranquilla famiglia composta da due genitori-supereroi in pensione forzata, Mr. Incredible ed Elasti-girl, e i tre figli Violet, Dash e Jack Jack, che iniziano a manifestare poteri sempre più incontrollabili. Costretti dagli eventi, tutti devono uscire allo scoperto per risolvere minacce pericolose per l’umanità. Attingendo a piene mani dai fumetti, ma anche inventando nuovi personaggi e situazioni, Gli Incredibili ha dato un taglio davvero originale alle avventure dei supereroi, calandole in un contesto famigliare e valorizzando i temi della crescita e della fiducia. Uno spin-off seriale, magari sull’imprevedibile Jack Jack (già al centro di diversi corti), sarebbe intrattenimento puro.

2. Ratatouille

https://www.youtube.com/watch?v=3ryyshKxAUk

Anche il mondo del food in questo ultimo decennio ha conosciuto un’espansione senza pari, che non accenna a diminuire. Ecco allora che è arrivato il momento di riesumare il film del 2007 Ratatouille, che in qualche modo ha precorso tutta questa frenesia per cibo e affini. Protagonista: il topo Remy che, a differenza della sua specie, preferisce i piatti gourmet alla spazzatura, e insegue il sogno di diventare un grande chef aiutando il giovane Alfredo Linguini a farsi un nome nel ristorante stellato di Auguste Gusteau. Peripezie senza pari e insight interessanti sul mondo dell’alta ristorazione e della critica gastronomica, Ratatouille si presterebbe a una rivisitazione un po’ factual, in cui alle avventure dei protagonisti (ora che hanno il loro ristorante ben avviato) si alternano consigli di cucina, curiosità alimentari e molto altro.

3. Wall•E

Uscito nel 2008, Wall•E è uno straordinario film fantascientifico dal cuore grande: racconta di un piccolo robot lasciato su una Terra ormai disabitata a riorganizzare i rifiuti; un giorno riceve la visita della macchina di controllo Eve, di cui s’innamora e che segue in un mirabolante viaggio nella galassia, il tutto per non mettere a repentaglio l’ultimo esemplare di vita vegetale rimasto al mondo. Questa pellicola non racconta solo una straordinaria storia d’amore, ma riflette in modo molto acuto sui pericoli che corre il nostro pianeta a causa di inquinamento e sovrasfruttamento delle risorse umane, mettendo in allarme l’umanità, il cui futuro è dipinto in termini foschi. Potrebbe risultarne una serie molto originale, che fonde spunti fantascientifici innovativi e temi importanti ed educativi come l’attenzione all’ambiente.

4. Lava

Non solo lungometraggi: la Pixar è nata producendo corti animati e negli anni non ha mai abbandonato la tradizione di sperimentare qui tecniche, stili e trame. Uno dei risultati recenti più belli ed emozionanti è sicuramente Lava, storia di un’isola-vulcano che vede attorno a sé sbocciare l’amore in ogni forma, ma che è invece costretta alla solitudine; con il passare del tempo, però, nasce un’altra isola destinata a diventare la sua compagna. Il punto di partenza in questo caso è molto originale e quindi, forse, sarebbe difficile immaginarsi un proseguo a episodi, eppure potrebbe rivelarsi davvero interessante immaginare un mondo in cui tutti i luoghi geografici hanno in qualche modo un’anima e la manifestano in modi diversi: dalle cascate ai ghiacciai, dalle barriere coralline ai geyser.

5. Onward

Prima del bellissimo e italianissimo Luca, Pixar ha proposto il fantasy Onward, purtroppo penalizzato dallo scoppio della pandemia. Peccato, perché anche qui lo spunto non è niente male: in un mondo abitato da creature fantastiche in cui però la magia è scomparsa, due fratelli si mettono alla ricerca di un incantesimo che permetta loro di comunicare, almeno per una volta, con il defunto padre. Diventa l’occasione per scoprire molto sull’incanto dei sentimenti, della famiglia e della crescita. Con tali premesse pare evidente che una serie animata sarebbe la continuazione perfetta di queste avventure: ora che il barlume della magia è stato riacceso, nel mondo di Onward potrebbe succedere qualsiasi cosa e sarebbe bello anche vedere come le varie creature reagiscono al ritorno, appunto, delle arti magiche.

