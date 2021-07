Wechip W1: provaci tu a scrivere una password sulla tv

1 July 2021 – 16:24

Un po’ tastiera, un po’ mouse, un po’ telecomando, ma soprattutto le tre cose messe assieme per facilitare la vita sulle interfacce delle smart tv.

The post Wechip W1: provaci tu a scrivere una password sulla tv appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico