Transporter 2: SpaceX lancia altri 88 satelliti

1 July 2021 – 16:36

SpaceX ha completato la missione Transporter 2, portando nello spazio altri 88 satelliti, tre dei quali fanno parte della costellazione Starlink.

