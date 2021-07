Su TikTok ora tutti possono fare video da 3 minuti

1 Luglio 2021 – 20:29

Dopo una prima fase di prova in cui la novità in arrivo era stata proposta a un numero ristretto di creator già affermati, a partire da oggi il limite di tempo dei tiktok sarà infatti esteso a tutti in modo graduale. La novità darà spazio alla creatività ma potrebbe modificare la natura dei contenuti pubblicati.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech