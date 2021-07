Posa, collega, carica: (7 x 1) – 36%

1 July 2021 – 16:48

Una stazione di ricarica 7-in-1 che consente di caricare fino a 7 dispositivi da un solo punto di approvvigionamento, occupando 1 sola presa a muro.

The post Posa, collega, carica: (7 x 1) – 36% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico