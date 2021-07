Lavoro e sostenibilità, ecco un nuovo episodio del podcast Wired Future

1 July 2021 – 12:00

Intelligenza artificiale, machine learning, mobilità autonoma, agricoltura di precisione, medicina personalizzata, viaggi nello spazio profondo. Qualunque siano le traiettorie del prossimo futuro, nessuna contribuirebbe al miglioramento della nostra vita se non fosse anche sostenibile. Bisogna infatti soddisfare i bisogni attuali senza compromettere la possibilità, per le generazioni future, di garantire i loro.

Tecnologie innovative, automazione, giganti aziendali emersi dalla digital economy e realtà imprenditoriali capaci di rivoluzionare intere filiere ci portano a ripensare il ruolo del lavoro nella nostra vita. Con urgenza ci dobbiamo chiedere se sia possibile puntare alle nuove tecnologie guadagnando produttività, occupazione e sostenibilità.

La risposta la dà, in un nuovo episodio del podcast Wired Future powered by Pasqua Vini, Marco Bentivogli, ex segretario generale della Fim Cisl e oggi coordinatore nazionale di Base. Al microfono Emilio Cozzi.

