Io sono nessuno e la gioia infinta di prendere e dare botte

1 July 2021 – 11:09

Arriva un momento in cui gli uomini che i governi usano e possiedono come fossero armi, quegli stessi uomini che fanno vite piene di azione ed emozioni forti, iniziano a sognare una vita normale. La sogna il protagonista di True Lies, la sognano Mr. e Mrs. Smith, anche James Bond ad un certo punto si sposa (durerà pochissimo), addirittura anche un indipendente come Superman sogna una vita da Clark Kent. Hutch Mansell la sognava da dietro una finestra e ci è riuscito, si è ritirato, ha trovato un lavoro impiegatizio, ha una bella moglie e due figli, che non sanno niente del suo passato. Tuttavia forse Hutch doveva stare attento a quel che desiderava perché sempre di più quella vita ordinaria e normale, sempre uguale di giorno in giorno, gli va stretta.

Io sono nessuno inizia raccontando questo, un uomo la cui vita è monotona e vessata dalla ripetitività. Un classico del cinema che ogni regista mostra in modo differente e Ilya Naishuller (Hardocore Henry, il film tutto in soggettiva pieno d’azione) sceglie di mostrarla con il montaggio, tagliando velocemente le stesse scene giorno dopo giorno con le espressioni sempre più derelitte del protagonista. Hutch non ce la fa più a stare lontano dall’azione e gli spettatori non fanno che smaniare per l’arrivo del grande sfogo. Prima però accade qualcosa che dà agli eventi di Io sono nessuno una lettura un po’ più complicata e contemporanea rispetto agli altri film su agenti ritirati a vita privata che tornano in azione.

Qualcuno ha la pessima idea di venire a rubare a casa sua, di notte, con la famiglia che dorme. Hutch scende, li trova che rubano, gli puntano una pistola (lui ha già visto che è scarica) e di colpo suo figlio adolescente ne aggredisce uno. Hutch potrebbe aiutarlo e accoppare l’altro, è un colpo facile, ma si trattiene per mantenere la copertura di uomo medio. Alla fine i ladri scappano e non ci sono vittime. Tutto però è cambiato, le persone intorno ad Hutch cominciano a guardarlo in maniera diversa. Prima era una persona normale, ora è uno che non si è comportato da uomo quando era il momento. Non ha rispettato il livello di mascolinità che la società (e suo figlio in testa) si aspettano da lui. Capiamo qui che la maschera che tiene è anche una maschera di gender, potrebbe essere un maschio alfa ma per esigenza di copertura sceglie di non esserlo. Solo che la maniera in cui la società lo giudica per quel che non ha fatto, specie i parenti della moglie, è troppo.

Da qui inizierà il percorso di ritorno all’azione, entra in gioco un folle boss della malavita russa in America (una specie di villain da 007, che esiste solo per essere folle e pericoloso), una montagna di soldi e un braccialetto di sua figlia da recuperare. C’è la mano dello stesso sceneggiatore di John Wick dietro questo film e un po’ si sente nella commistione di ironia e assurdo di un mondo criminale notturno che vive di sue regole violente. E del resto anche l’azione è a livello di John Wick, con una patina più realistica nel dolore e nelle goffagini. La prima rissa nell’autobus, quella in cui Hutch sceglie dei teppisti a caso per sfogarsi, è un gioiello di inciampi, pugni presi più che dati e videocamera che partecipa alla coreografia come fosse coinvolta nelle botte, che ci spiega che animale sia questo che gode nel prenderle perché è tornato in azione.

Sarà infatti l’azione la vera protagonista del film, un’ottima azione portata benissimo da Bob Odenkirk (attore sopraffino già visto in Breaking Bad e Better Call Saul che qui diventa un action hero serio), grandi numeri e moltissime trovate di Ilya Naishuller. C’è anche un eccezionale padre di Hutch interpretato da Christopher Lloyd, appassionato di western e anche lui in attesa di un ritorno in azione con fucili. Perché alla fine della fiera Io sono nessuno è un film sulla gioia di tornare ad essere quel che si è, della felicità nell’abbracciare la propria natura e della sofferenza di aver represso la propria mascolinità. È sempre infatti molto chiaro che per tutti la questione è se il protagonista sia un vero uomo o no, mentre per lui il punto è di non nascondere se stesso ma tornare a fare quel che lo rende felice.

È quindi stupefacente come in questo film d’azione e umorismo ad essere oggetto di contese siano le aspettative sociali sul maschio occidentale. Talmente è forte lo sguardo altrui, talmente è pressante la domanda di machismo nei confronti di quello che per tutti è un uomo comune, che il protagonista sarà davvero felice, sorridente e soddisfatto solo una volta tornato a sentirsi uomo nel senso più convenzionale del termine, solo quando sarà un campione di quel che gli altri si aspettano. Ancora di più, l’atteggiamento macho risolverà proprio tutti i suoi problemi, anche in famiglia. Per ritrovare un equilibrio Hutch dovrà passare attraverso la gioia dell’azione e il brivido di fare quel che sa fare meglio, ritrovando la parte più intima e repressa di sé. Cosa che poi non è troppo diversa per suo padre. Non è mai troppo tardi per avere un’altra occasione di sentirsi vivi e in linea con le aspettative sociali.

