Il governo sospende il cashback, ma c’è chi continua

1 July 2021 – 15:13

Un pagamento con telefonino via SatispayUn richiamo ai risparmiatori rimasti “orfani” del cashback di Stato, proseguendo con i rimborsi al 10% sulle transazioni per un massimo di 150 euro a fine anno, sia pure con alcune modalità differenti e senza iniziative speciali (super cashback): è la strategia di Satispay, che annuncia un programma riservato ai nuovi iscritti. “Il cashback funziona, nella misura in cui aiuta a sperimentare nuovi metodi di pagamento, e sposta le abitudini soprattutto per chi deve fare i conti sulla spesa”, osserva l’amministratore delegato della startup dei pagamenti digitali, Alberto Dalmasso. E aggiunge: “Ebbene, i nostri utenti sono 1,8 milioni, ma gli aderenti al cashback di Stato erano in totale 9 milioni: vogliamo dare a questa fascia di persone la possibilità di rinnovare i benefici del programma, unendosi a Satispay con il codice promo ‘cashback’ entro luglio”.

Il programma si concentra sui piccoli pagamenti e il rimborso massimo per transazione riconosciuto dalla fintech sarà pari a 2 euro, anche per importi di spesa superiore ai 20 euro. Si potrà accumulare un massimo di 25 euro di rimborsi per ciascun mese fra luglio e dicembre. Nei primi sei mesi del 2021, intanto, la compagnia ha già superato il totale delle transazioni gestite in tutto il 2020, 25 milioni nei negozi fisici (+210% anno su anno) per un volume di circa 340 milioni di euro (+127%). “Prevediamo di avvicinarci al miliardo di euro entro fine anno, dovremmo gestire altri 35 milioni di operazioni”, osserva Dalmasso che fissa l’obiettivo: “Superare i tre milioni di clienti attivi entro i prossimi 12 mesi”. A giugno, i negozi affiliati in tutta Italia sono 160mila (+35% anno su anno).

Ma non si tratta dell’unica iniziativa aziendale in questo senso. Vodafone per esempio ha lanciato un’iniziativa che permette ai clienti iscritti al programma gratuito Vodafone Happy (o con attivo il servizio a pagamento Happy Black o Happy Black Limited Edition) di accumulare gli Happy Cashback, crediti cumulabili nell’app My Vodafone, con cui poter richiedere ricariche gratuitamente. Con Happy Shop, ad esempio, viene riconosciuto fino al 15% della spesa effettuata online presso alcuni negozi online. Nell’ambito dei programmi Happy friday ed Happy black, invece vengono riconosciuti 1 e 2 euro per ogni codice utilizzato, sempre sul conto Happy Cashback.

