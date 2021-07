Fox Crime e gli altri canali tv di cui abbiamo un po’ di nostalgia

Allo scoccare della mezzanotte de 1° luglio 2021 sono terminate le trasmissioni di Fox Crime, uno dei canali tematici più riconoscibili e di successo nella storia della tv satellitare italiana. La decisione è figlia di una profonda riorganizzazione: da una parte Disney (proprietaria ora del marchio Fox) ha scelto di concentrarsi sullo streaming, dall’altra Sky, che prima l’ospitava, vuole puntare sempre più sui canali di proprietà (e infatti nello stesso giorno ne lancia quattro (Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature).

Dal 31 ottobre 2015 Fox Crime ha rappresentato una novità interessante nel nostro panorama mediatico, intercettando e poi lanciando definitivamente la serialità crime importata dall’America divenuta poi anche qui un volano assicurato di ascolti, soprattutto per il pubblico femminile. E infatti numerose imitazioni sono seguite negli anni. Programmazione compatta, grafica suggestiva, titoli di richiamo (da Csi a Ncis, da Senza traccia a Law & Order, senza trascurare i classici come La signora in giallo e Colombo, e alcune produzioni originali nostrane): pochi esempi di canali tematici hanno raggiunto una tale coerenza.

Ma tutte le avventure finiscono e in effetti la storia della tv è piena di reti che vengono accese e poi spente per i più svariati motivi, ma che lasciano comunque un segno importante nella memoria di molti spettatori.

1. VideoMusic

In un ideale cimitero delle televisioni, il caso di VideoMusic è quello che la maggior parte degli spettatori ricorda con più nostalgia. In fondo, si tratta anche di rivendicare un primato tutto italiano: il 2 aprile 1984, tre anni prima che negli Stati Uniti si accendesse Mtv, da un piccolo centro di produzione di Lucca iniziano le trasmissioni di una rete completamente dedicata alla musica e ai giovani. Alla rotazione dei videoclip, infatti, si alternano programmi di recensioni, interviste, concerti e approfondimenti. Titoli come Hot Line, Blue Night e Segnali di fumo diventano dei veri propri cult, nell’ottica di un palinsesto che è soprattutto un dialogo aperto e costruttivo con gli spettatori. Nel 1995 Cecchi Gori acquisisce la società editrice della rete e sullo stesso canale cominciano gradualmente le trasmissioni della neonata Tmc2, riducendo il palinsesto dedicato a VideoMusic sempre di più fino alla definitiva scomparsa nel 1997. Per strani percorsi del destino, Tmc passa poi a Telecom Italia che nel 2001 accende, appunto, Mtv. L’attuale Mtv Italia, dunque, è oggi titolare di gran parte dell’archivio storico dei videoclip e dei programmi di VideoMusic, che manda in onda per un periodo sul canale, a sua volta defunto, Mtv Classic.

2. Cult Network Italia

Cult Network Italia, questo il suo nome completo, è stato uno dei primissimi canali tematici nostrani nato il 1° aprile 1998 sull’allora piattaforma satellitare Stream (che poi, insieme a Tele+, sarebbe confluita nell’attuale Sky). Cni si proponeva come un canale completamente dedicato alla programmazione culturale, con trasmissioni di arte, design, musica, letteratura, cinema internazionale, vincendo per due volte (nel 1999 e nel 2002) il premio come Miglior canale culturale europeo ai prestigiosi Hot Bird Tv Awards. I modelli, per format sperimentali e linguaggi controcorrente, erano Channel 4 nel Regno Unito e Arte in Francia, ma l’Italia era comunque un mercato ostico da conquistare su questi fronti: il proprietario americano, che investiva in una specie di mecenatismo a distanza, ha deciso di vendere a Fox che lo ha trasformato in Cult con un mix di serie tv patinate e programmi culturali un po’ fighetti. L’esperimento iniziato nel 2004 è durato poco: nel 2009 è stato spostato fra i canali di cinema di Sky, che è subentrato nella gestione e lo ha rinominato Sky Cinema Cult, poi Sky Cinema Due. Parabola eloquente e simbolica per una rete che, partita con programmi che per un’ora parlavano di un determinato font tipografico, è finita a diventare un contenitore di film come un altro.

3. Studio Universal



Un altro pioniere delle tv tematiche nel nostro paese è stato Studio Universal, canale di produzione del gruppo americano Nbc Universal e sbarcato su Stream il 21 maggio 2008. L’obiettivo dell’emittente era principalmente valorizzare la library cinematografica degli Universal Studios, attingendo a un catalogo sterminato da grandi classici come Spartacus a cult più recenti come Il gladiatore. Il motto: “La tv di cinema da chi fa cinema”. La particolarità, però, era quella di arricchire il palinsesto di approfondimenti, percorsi tematici, maratone con ospiti e commenti, rivolgendosi a un pubblico appassionato di cinefili senza però troppa puzza sotto il naso. Passato a Sky nel 2003, lì è rimasto fino al 2008, quando si è deciso di chiuderlo. La mossa ha scatenato una reazione molto decisa non solo di chi ci lavorava ma anche dei molti fan, che hanno organizzato sul web e altrove l’iniziativa I Love Studio Universal per manifestare il proprio affetto. Ci ha pensato allora Mediaset Premium inserendolo nell’offerta a pagamento nel digitale terrestre e riesumandolo l’8 maggio 2009, prima però della chiusura definitiva il 1° gennaio 2019.

4. Fox Life



La chiusura di Fox Crime è solo l’ultimo tassello di una graduale dismissione di quello che per anni è stato uno dei più importanti editori televisivi nel nostro paese, Fox Networks Italia. Con l’arrivo di Sky, in particolare, la società sempre di proprietà di Murdoch è sbarcata qui con il suo flagship channel Fox, che si declinò col passare degli anni in un vero e proprio multiplex (oltre a Crime, anche Fox Retro, Fx, Next, Animation, Comedy, per un periodo anche Fox Sports e poi tutte le varianti di National Geographic). Per le ragioni dette sopra molti dei canali sono scomparsi con il tempo, e così ha fatto l’anno scorso uno degli altri esempi più lampanti di una certe fase televisiva ormai tramontata: Fox Life. Nata nel 2004, la rete era dedicata a un pubblico femminile, ma esordì in Italia con un piglio decisamente sperimentale: oltre a tante serie americane (Desperate Housewives, Grey’s Anatomy, Ally McBeal), il palinsesto comprendeva molte produzioni originali che hanno contribuito a modificare le abitudini di visioni degli italiani puntando su generi come il reality e il factual. Da Cambio moglie a S.O.S. Tata, da Reparto Maternità che entrava nelle vere corsie degli ospedali a La sottile linea rossa che trattava di cinque uomini gay, con i suoi programmi Fox Life impose un modello che poi ha portato a successi più recenti come quello di Real Time.

5. Qoob



Dicevamo di Mtv: l’emittente musicale americana è sempre stata la regina nella moltiplicazione dei canali tematici (da Mtv Hits a Mtv Brand:New, da Vh1 a Mtv Live…) e anche in Italia non è stata da meno. Fra l’altro è responsabile di uno degli esperimenti televisivi più originali che abbiano caratterizzato il nostro digitale terrestre: nel novembre 2005, agli albori della colonizzazione di queste frequenze, nasce infatti Yos (“Your Open Source”), una specie di rete clandestina, dalle grafiche enigmatiche e le immagini disturbate, il cui palinsesto è composto da una frenetica successione di video di musica alternativa e cortometraggi sperimentali. Nell’aprile 2006 Yos diventa Flux (mutuando il nome da un canale giapponese di Mtv che trasmette solo via telefonino): si tratta di un’evoluzione caratterizzata da un flusso continuo di musica indie, format brevissimi e paradossali, cortometraggi e animazioni 3D. Ecco, infine, che dopo neanche sei mesi, Flux diventa Qoob, canale crossmediale disponibile anche online a cui si affianca una factory di produzioni originali, dall’irriverente Andy Milonakis Show alla docuserie sulla musica elettronica Tech Stuff, e con il coinvolgimento di giovani filmaker chiamati qoober (ricordiamo che YouTube era nato solo l’anno prima). Come tutti i sogni più allucinati, Qoob chiude nel novembre 2009 all’improvviso e senza tante spiegazioni.

