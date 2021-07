Certificato COVID digitale UE in vigore da oggi

1 Luglio 2021 – 19:49

Entra oggi in vigore il regolamento sul Certificato COVID digitale, quindi i cittadini europei dotati di “green pass” sono esentati dalle restrizioni.

