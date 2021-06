YouTube aprirà un teatro da 6mila posti per i suoi spettacoli

30 Giugno 2021 – 9:14

(foto: Olly Curtis/Future via Getty Images)Nel corso dell’anno YouTube aprirà un luogo fisico a Los Angeles per ospitare i suoi spettacoli dal vivo. Si chiamerà YouTube Theatre, sarà alto tre piani, avrà 6mila posti e sarà la nuova location scelta dalla piattaforma per i suoi eventi del vivo, come i concerti tradizionali, e quelli più peculiari, come le competizioni di eSport e gli incontri tra creator.

YouTube ha stretto un accordo con Hollywood Park, un complesso ancora in costruzione a Inglewood, nei sobborghi di Los Angeles, a uso misto con oltre 3.000 appartamenti, uno stadio sportivo, un hotel da 300 camere e una grande area commerciale. YouTube ha acquistato i diritti per la sede del concerto anche se non la utilizzerà in maniera esclusiva. Il teatro dovrebbe essere completato entro l’estate.

YouTube era stata costretta a passare da eventi dal vivo a eventi virtuali all’inizio di quest’anno quando ha chiuso i suoi spazi per creatori e musicisti. Ora la piattaforma video di proprietà di Google abbraccierà l’intrattenimento dal vivo come mai prima e avrà uno spazio in cui ospitare eventi che verranno ritrasmessi ovviamente online.

In passato, i creator di YouTube e i loro fan si sono incontrati in occasione di eventi come VidCon, un raduno annuale che nel 2019 ha visto circa 75.000 partecipanti, e che ospitava discussioni di gruppo, domande e risposte e workshop in cui aspiranti star cercano di imparare dai migliori. Avendo il proprio spazio, YouTube potrà organizzare tutto l’anno eventi che sostengono la sua piattaforma e promuovono giovani artisti.

(foto: rendering via YouTube)Da quello che si sa già, da quest’anno dovrebbe esserci anche spazio per la musica dal vivo con artisti come Pitbull, Black Pumas, Devo, Trippie Redd e Marina and the Diamonds, già pronti a esibirsi. Inoltre, il teatro dovrebbe avere uno megaschermo su una parete esterna, sul quale YouTube trasmetterà altrettanti video e pubblicità di show e prodotti.

YouTube non è però la prima piattaforma video a buttarsi sugli eventi dal vivo in questo modo. Netflix per esempio possiede il cinema Paris di New York e in precedenza ha organizzato eventi comici dal vivo . Disney e il resto di Hollywood, nel frattempo, si presentano regolarmente al Comic-Con per promuovere i loro successi. Per sapere se il teatro di YouTube sarà un successo bisognerà pazientare ma c’è da scommettere che sul suo palco vorranno presto salirci in tanti.

The post YouTube aprirà un teatro da 6mila posti per i suoi spettacoli appeared first on Wired.

Fonte: Wired