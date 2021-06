Western Digital, hard disk 1TB: 41€, BOMBA sganciata (-47%)

30 Giugno 2021 – 22:49

L’eccellente hard disk esterno Western Digital da 1TB è in sconto su Amazon a 41,50€: risparmi il 47% e le spedizioni sono rapide e gratis.

The post Western Digital, hard disk 1TB: 41€, BOMBA sganciata (-47%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico