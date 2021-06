Una statua per il mezzo secolo di Elon Musk

30 June 2021 – 16:29

Il numero uno di Tesla e SpaceX ora ha una statua tutta sua, dedicatagli in occasione del cinquantesimo compleanno appena festeggiato.

