Tutto su LV8, il learning game per offrire ai giovani le competenze digitali di base

30 Giugno 2021 – 18:44

Si legge Level8, ma si scrive LV8: è la nuova app disponibile gratuitamente e ideata per coinvolgere i giovani in percorsi di formazione digitale. Un sistema di apprendimento basato sulla tecnica della gamification, insomma un learning game, rivolto soprattutto a chi non sta studiando né lavorando, e che quindi può trovare nello sviluppo delle competenze digitali la chiave di volta per cogliere nuove opportunità lavorative e per rimettersi in gioco fin da subito, riprendendo in mano il proprio futuro.

Il fenomeno che si prova ad arginare è quello dei cosiddetti Neet (acronimo di Not in Education, Employment or Training), che come vedremo interessa in particolar modo il nostro paese e di fronte al quale ha deciso di investire Fondazione Vodafone Italia, impegnandosi in un progetto di formazione per offrire un’opportunità accessibile, concreta e pratica.

Come funziona LV8

LV8 è stata creata per aiutare a sviluppare le abilità definite all’interno del quadro di riferimento europeo delle competenze digitali DigComp 2.1. Il che significa, all’atto pratico, l’uso di Google e dei suoi applicativi Google Workspace, ma anche Canva per creare grafiche e post, le basi di Search Engine Optimization (Seo) e di Social Media Strategy, un’introduzione ai Content Management System (Cms) e al coding in linguaggio html, e molto altro.

L’esperienza d’uso è quella del videogioco, tra quiz a tempo e mini-giochi, ma in questo modo passo dopo passo l’applicazione permette di arrivare a una conoscenza di base per una serie di applicativi. Tutto all’interno di un sistema strutturato in 8 livelli a difficoltà crescente, che danno il nome all’app e che – una volta superati – consentono il rilascio di Open Badge, ossia certificazioni digitali su blockchain delle competenze acquisite, riconosciute anche dalla Comunità Europea. Una fotografia digitale del proprio know how, dunque, da valorizzare anche all’interno del proprio curriculum.

Anzi, per essere più precisi, l’Open Badge contiene metadati in formato open source compatibili con molte applicazioni, e dunque è a tutti gli effetti un curriculum digitale, contenente anche una raccolta delle attività a cui la persona ha preso parte e della community in cui è attiva.



La realizzazione di LV8 ha visto il coinvolgimento diretto di circa 400 ragazze e ragazzi attraverso tre edizioni pilota, che hanno coinvolto tanto il nord quanto il sud d’Italia, tra Torino, Catania e Cagliari. Un contributo consistito da un lato nel testare l’app e dall’altro nell’esprimere la propria opinione sul progetto. Ora LV8 è disponibile free su App Store, su Google Play e su lv8.eu. Con una curiosità: all’interno dell’applicazione è utilizzato un font facile da leggere e dyslexia friendly, che è stato sottoposto a ricerche scientifiche sul suo grado di leggibilità, risultando una tipologia di carattere semplice da fruire per tutti i lettori, incluse le persone dislessiche.

After game

Naturalmente il percorso non si esaurisce con il completamento degli 8 livelli: al termine del gioco sono proposti test di autovalutazione per dare ai giovani la possibilità di comprendere le proprie potenzialità, come per esempio quelli offerti da Future Jobs Finder, una piattaforma sempre targata Vodafone e dedicata alle opportunità di lavoro nella digital economy. Oppure, lo stesso si può fare pure da Knackapp, una piattaforma che combina la scienza cognitiva, il gioco e l’intelligenza artificiale per liberare il potenziale dei partecipanti.

Alla fine del percorso è possibile anche accedere a corsi gratuiti più mirati e ad altre opportunità promosse dai partner di LV8. Un esempio è Fondazione Cariplo, che con la seconda edizione del progetto NeetWork propone percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro ma anche tirocini retribuiti. A cui si aggiungono i contributi di Binario F from Facebook, che ha offerto anche importanti contenuti sviluppati ad hoc per il gioco, e di Generation Italy, la fondazione nata da McKinsey & Company, Google e Repubblica Digitale a cui Fondazione Vodafone aderisce proprio con il progetto LV8.

Qualche dato per esplorare il fenomeno Neet

Come anticipato l’Italia, molto più che gli altri paesi europei, è colpita dall’abbandono scolastico e di conseguenza da persone che si trovano nella cosiddetta condizione Neet. Giovani che lasciano gli studi precocemente e che, di fatto, rischiano di trovarsi in situazioni di disagio economico e sociale e hanno spesso difficoltà a trovare lavoro.

Il nostro, in particolare, è il primo paese in Europa per incidenza di Neet, con oltre 2 milioni di ragazzi coinvolti nel 2020 secondo i dati raccolti da Istat, e un impatto che si concretizzava già nel 2016 in una flessione di un punto percentuale di Pil secondo una ricerca Oecd. Con l’arrivo della pandemia la situazione si è ovviamente aggravata, perché come noto l’emergenza sanitaria ha impattato soprattutto sui giovani, tanto da un punto di vista psicologico quanto in termini di abbandono scolastico e disoccupazione, con un meccanismo di circolo vizioso.

Nella fascia fra i 15 e i 29 anni quello dei Neet è un fenomeno che interessa soprattutto il Mezzogiorno, riguardando sostanzialmente un terzo delle persone, il 32,6% per la precisione. Seguono poi le regioni del Centro, con il 19,9%, e quindi quelle del Nord con il 16,8%. Anche se non gigantesco, esiste pure un gap di genere, perché l’incidenza dei Neet è maggiore tra le ragazze rispetto ai ragazzi, con il 25,4% contro il 21,4%. Infine, sempre secondo i più aggiornati dati Istat, c’è una correlazione con il titolo di studio: l’incidenza fra coloro che non hanno titoli o solo la licenza di scuola elementare oppure media è del 21,9%, fra chi ha un diploma di scuola superiore è del 25,4% e infine per chi ha una laurea o un diploma post-laurea è pari al 20,6%.

Quasi vent’anni di Fondazione Vodafone

Se è evidente che formare le nuove generazioni e ridurre lo squilibrio occupazionale sia essenziale per la tenuta sociale del paese, Vodafone già da tempo è impegnata in un ampio percorso di trasformazione digitale delle competenze. A partire dall’azienda stessa, per sviluppare le capacità tecniche, commerciali e manageriali così necessarie per accompagnare l’evoluzione del lavoro. Dopo un piano di formazione rivolto a tutti i 6mila dipendenti, Vodafone ha dato il via alla propria Digital Academy, un centro di formazione di eccellenza realizzato in collaborazione con Luiss Business School, Mip Politecnico di Milano School of Management e Sda Bocconi School of Management.

Ma l’attenzione alle potenzialità della tecnologia e del digitale per migliorare la vita delle persone è un principio fondamentale dell’azienda, così come della sua fondazione. Fondazione Vodafone Italia è nata nel 2002 dalla volontà di creare una struttura autonoma dedicata ad attività di solidarietà sociale e a favore della comunità, in particolare per persone in situazioni disagiate. La missione della Fondazione è sostenere la società offrendo un contributo per favorire accessibilità e inclusione sociale e, appunto, migliorare la qualità della vita delle persone attraverso le nuove tecnologie. A oggi sono stati investiti oltre 100 milioni di euro a sostegno di 450 progetti su tutto il territorio italiano, e l’attuale strategia si focalizza su progetti ad alto impatto sociale, scalabili e sostenibili tra applicazioni for good, educazione connessa e salute digitale. Qualche esempio? Dreamlab, l’app che sfrutta lo smartphone per la ricerca contro il Covid-19 e contro il cancro, o ancora Bright Sky per contrastare la violenza contro le donne.

