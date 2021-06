Spicchi d’aglio nel naso contro il raffreddore: il TikTok è virale, ma il rimedio è pericoloso

30 Giugno 2021 – 17:29

I consigli che circolano all’interno della piattaforma di condivisione video non vanno seguiti senza criterio. La norma vale in particolar modo per le opinioni di carattere medico, che gli utenti pubblicano online raccontando episodi personali con il rischio che si diffondano però in modo virale.Continua a leggere



I consigli che circolano all'interno della piattaforma di condivisione video non vanno seguiti senza criterio. La norma vale in particolar modo per le opinioni di carattere medico, che gli utenti pubblicano online raccontando episodi personali con il rischio che si diffondano però in modo virale.

Fonte: Fanpage Tech