Presto su Instagram tutti potranno mettere link nelle storie, ma non ci sarà più lo swipe up

30 Giugno 2021 – 14:29

Instagram sta testando un nuovo adesivo con le stesse caratteristiche dello Swipe up, il gesto che creator e aziende possono inserire nelle storie per portare follower e spettatori sulle pagine web che desiderano. Non è ancora chiaro però se la novità sarà estesa a tutti o rimarrà a disposizione di pochi.Continua a leggere



Instagram sta testando un nuovo adesivo con le stesse caratteristiche dello Swipe up, il gesto che creator e aziende possono inserire nelle storie per portare follower e spettatori sulle pagine web che desiderano. Non è ancora chiaro però se la novità sarà estesa a tutti o rimarrà a disposizione di pochi.

Continua a leggere Instagram sta testando un nuovo adesivo con le stesse caratteristiche dello Swipe up, il gesto che creator e aziende possono inserire nelle storie per portare follower e spettatori sulle pagine web che desiderano. Non è ancora chiaro però se la novità sarà estesa a tutti o rimarrà a disposizione di pochi.

Fonte: Fanpage Tech