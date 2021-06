Oppo A54 5G: connettività veloce a 229 euro

30 June 2021 – 16:43

Il nuovo Oppo A54 5G con schermo da 6,5 pollici, modem 5G e quattro fotocamere posteriori è in vendita su Amazon al prezzo di 229,00 euro.

