Netgear Nighthawk, Wifi di LUSSO alla portata di tutti

30 June 2021 – 10:04

Netgear Nighthawk è un router con modem 4G integrato, ampia copertura Wifi6 e massima velocità di banda per la gestione dei propri dispositivi.

