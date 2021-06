Laptop Windows 10 a 224 €: che offerta su Amazon

30 June 2021 – 10:32

Processore Intel, sistema operativo Windows 10 e display da 13,3 pollici per questo laptop acquistabile oggi su Amazon a un prezzo davvero ottimo.

The post Laptop Windows 10 a 224 €: che offerta su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico