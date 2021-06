La Spagna pensa a una CBDC alternativa all’euro

30 June 2021 – 10:17

Il Partito Socialista Operaio Spagnolo è pronto a impegnarsi affinché il paese possa presto avere una moneta digitale controllata a livello nazionale.

