Elon Musk: 500.000 utenti Starlink entro il 2022

30 June 2021 – 15:57

Elon Musk ha dichiarato che la connettività globale di Starlink verrà attivata entro agosto e che sono previsti oltre 500.000 utenti entro il 2022.

Fonte: Punto Informatico