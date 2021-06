WINDTRE ha scelto i BSS proposti da Ericsson

29 Giugno 2021 – 19:49

L’operatore ha scelto le soluzioni del gruppo svedese per tariffazione, fatturazione e catalogo dei servizi legati ai network di ultima generazione.

The post WINDTRE ha scelto i BSS proposti da Ericsson appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico