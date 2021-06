In arrivo la skin di Loki su Fortnite, ma non per tutti: ecco come ottenerla

29 Giugno 2021 – 14:29

A differenza delle skin tradizionali, quella di Loki non sarà acquistabile nel Negozio del battle-royale, ma sarà accessibile a luglio solo per chi ha l'iscrizione a Forntite Crew. Si tratta del servizio in abbonamento mensile, lanciato da Epic Games lo scorso anno, che dà accesso al Pass Battaglia della Stagione in corso, a contenuti esclusivi e a 1000 V-Buck.



