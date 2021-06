I migliori powerbank solari per l’estate 2021

29 June 2021 – 11:40

I powerbank solari sono uno degli accessori più utili quando si viaggia, soprattutto quando si progetta di spendere diversi giorni in outdoor, per esempio in campeggio o durante un’escursione. I caricabatterie a energia solare, infatti, sono l’aiuto più efficiente per allungare l’autonomia di dispositivi elettronici come smartphone, fotocamere, smartwatch e così via. Abbiamo scelto cinque modelli sui quali puntare per l’estate 2021.

Nota bene: nei modelli con singolo pannello solare integrato, più che ricaricare completamente la batteria interna si intende un’integrazione della carica distribuita ai dispositivi connessi.

Sweye Powerbank Solare

(Foto: Sweye)Se si vuole davvero caricare in modo efficiente, la soluzione migliore è quella di un modello con multi-struttura come quello proposto da Sweye che integra un pacco da 26800 mAh che può beneficiare di un pannello principale più altri tre staccabili per quadruplicare l’azione. Il prezzo di vendita è di 30,55 euro, qui le offerte su Amazon.

Powerbank solare iEsafy

(Foto: iEsafy)Il powerbank solare multipannello IEsafy è dotato di una capacità di 26800 mAh e di faretto led posteriore. Include in confezione anche un moschettone con bussola integrata per fissarlo meglio allo zaino, attrezzatura, tenda e così via. Costa 36,99 euro, qui in offerta su Amazon.

Dyw Powerbank Solare

(Foto: Dyw)Due strumenti in uno: il powerbank solare impermeabile di Dyw da un lato fa il pieno di energia ai gadget in viaggio e dall’altro mette a disposizione un faretto led luminoso e a basso consumo. La batteria incorporata è da 26.800 mAh. Costa 24,95 euro, si trova in offerta su Amazon.

Hiluckey Caricabatterie Solare

(Foto: Hiluckey)La particolarità del powerbank solare di Hiluckey è che non solo include un doppio faretto led e una scocca resistente, ma è anche compatibile con la ricarica senza fili di molti smartphone o smartwatch moderni. Basta infatti poggiarli sulla parte posteriore per fare il pieno senza cavi. La batteria è da 26800 mAh, costa 36,99 euro, qui le offerte su Amazon.

Powerbank Solare Vooe

(Foto: Vooe)Vooe mette a disposizione uno dei powerbank solari più economici e minimalisti visto che non include faretti o altri extra, ma è appunto solo un caricatore portatile da 26800mAh con pannello solare incorporato. Il prezzo parte da 24,95 euro, ma si trova in promozione su Amazon.

Choetech Caricatore Solare

(Foto: Choetech)Come extra, se si cerca un caricatore solare multi-pannello facile da trasportare senza powerbank integrato allora ci si può affidare al modello di Choetech che misura 14,8 x 15,3 x 5,4 centimetri da piegato e ferma la bilancia sui 360 grammi. Ideale se si è in viaggio in moto oppure se si esplora il mondo con uno zaino. Il prezzo è di 35,99 euro, qui le offerte su Amazon.

Un powerbank con pannelli solari è integrato anche nell’assurdo e imperdibile gilet del pescatore tech.

