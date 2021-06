È in arrivo la miniserie a fumetti tratta da Stranger Things

29 Giugno 2021 – 18:05

Non c’è ancora la data di uscita della quarta stagione di Stranger Things. Con ogni probabilità dovremo attendere fino al 2022. Anche le anticipazioni sulla trama scarseggiano. I fan più impazienti, però, potranno consolarsi con le nuove avventure dei ragazzini di Hawking a fumetti. La casa editrice statunitense Dark Horses, infatti, ha annunciato nelle scorse ore una saga ispirata alla serie Netflix. La miniserie s’intitolerà Stranger Things: Tomb of Ybwen e in qualche modo attingerà alle atmosfere avventurose del film cult Goonies. A scriverla sarà Greg Pak (Planet Hulk, Magneto: Testamento), che collaborerà con il designatore Diego Galindo, il colorista Francesco Segala e il letterista Nate Piekos.

La storia sarà ambientata nel gennaio 1985 e si concentrerà in particolare sul personaggio di Will, il quale dovrà affrontare la morte di Bob Newby (nella serie Sean Astin), da cui l’aggancio appunto con i Goonies di cui era protagonista. Dopo essere sopravvissuti al terribile Mind Flayer, infatti, gli amici di Will sono stati troppo occupati con le loro fidanzate per notare quanto il ragazzo stesse soffrendo per la recente scomparsa. L’occasione per riunire il gruppo, però, arriverà quando Will, insieme al suo professore, il signor Clarke, rinviene una strana mappa del tesoro. Seguendo gli indizi gli adolescenti troveranno qualcosa che non avrebbero mai sospettato, ma soprattutto avranno la possibilità di esplorare che cosa significano nel profondo la perdita e l’amicizia.

I quattro numeri della miniserie usciranno negli Stati Uniti dal 29 settembre. Il primo avrà quattro copertine, con la main cover disegnata da Marc Aspinall e altre tre varianti a opera di Kyle Lambert, Diego Galindo, Irvin Rodriguez. E chissà che, disseminati fra le pagine di questa vicenda pensata comunque per essere autonoma, non siano celati alcuni indizi su quello che accadrà nei prossimi episodi della serie.

