Biden vuole rafforzare le regole antitrust per contenere le grandi aziende tech

29 June 2021 – 11:42

(Foto: Jim Watson/Getty Images)La Casa Bianca sta preparando un ordine esecutivo per promuovere la concorrenza in vari settori dell’economia statunitense e contenere le tendenze monopolistiche di alcuni settori. Secondo quanto riportato dalle fonti internazionali, l’ordine dovrebbe colpire le multinazionali del digitale, fino ad arrivare a quelle dei trasporti e dell’agricoltura e autorizzerebbe l’intervento diretto delle agenzie governative per garantire la concorrenza.

Secondo quanto riportato da Reuters, l’ordine potrebbe essere emesso in settimana e segnerebbe un cambiamento nell’approccio del governo statunitense nei confronti delle grandi imprese. L’amministrazione guidata dal presidente Joe Biden vorrebbe avere un ruolo più importante nella legislazione antitrust, facendo intervenire attivamente le agenzie federali.

L’ordine darebbe un ulteriore sostegno a una serie di misure che il governo statunitense sta già prendendo per limitare l’insorgenza e il radicarsi dei monopoli nell’economia interna. Recentemente, la Casa Bianca ha nominato forti sostenitori delle politiche antitrust in diverse posizioni strategiche, come Lina Khan, accademica critica rispetto alle big tech e nominata presidente della Commissione federale del commercio, o Tim Wu, esperto del diritto dei media nominato assistente speciale sulla politica della concorrenza. Inoltre, nello stesso tempo, il Congresso sta lavorando su una nuova legislazione antitrust per limitare il potere di aziende come Facebook, Alphabet Google, Amazon, Apple ed evitare il consolidamento di possibili monopoli.

Nonostante non ci siano dettagli precisi, secondo quanto riportato da Politico l’ordine dovrebbe imporre alle due agenzie antitrust degli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia e la Federal Trade Commission, di aggiornare le linee guida sulle fusioni aziendali e di includere altre indicazioni specifiche per preservare la concorrenza tra le industrie.

L’amministrazione guidata da Barack Obama aveva emesso un ordine simile nel 2016, in cui si chiedeva alle agenzie del ramo esecutivo di promuovere la concorrenza e l’accesso dei consumatori alle informazioni. Tuttavia, poche agenzie sono riuscite a intraprendere iniziative concrete, poiché l’ordine era stato ufficializzato solo alla fine del mandato dell’ex presidente.

The post Biden vuole rafforzare le regole antitrust per contenere le grandi aziende tech appeared first on Wired.

Fonte: Wired