Anche Facebook ora vale un trilione di dollari, ecco cosa l’ha spinta oltre la soglia

29 Giugno 2021 – 11:29

Il gruppo guidato da Mark Zuckerberg non ha raggiunto dunque un traguardo record in senso assoluto, ma resta comunque l’azienda ad aver toccato questa soglia in meno tempo rispetto alla sua fondazione. Fondata nel 2004, appena 17 anni dopo ha raggiunto un traguardo che solo altre 5 aziende hanno mai toccato nella storia.

Fonte: Fanpage Tech