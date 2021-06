Addio River, pastore tedesco a cui è ispirato il cane Dogmeat di Fallout 4

29 Giugno 2021 – 11:29

La notizia arriva da Joel Burgess, che descrive River come un membro del team di sviluppo a tutti gli effetti. Tramite Twitter, il director ricorda le passeggiate in sua compagnia e il rapporto che si è istaurato tra lei e le persone che hanno lavorato in Fallout 4 per il personaggio di Dogmeat.Continua a leggere



La notizia arriva da Joel Burgess, che descrive River come un membro del team di sviluppo a tutti gli effetti. Tramite

Continua a leggere La notizia arriva da Joel Burgess, che descrive River come un membro del team di sviluppo a tutti gli effetti. Tramite Twitter , il director ricorda le passeggiate in sua compagnia e il rapporto che si è istaurato tra lei e le persone che hanno lavorato in Fallout 4 per il personaggio di Dogmeat.

Fonte: Fanpage Tech