Shiva è il giovane rapper intellettuale che scala le classifiche italiane

28 Giugno 2021 – 18:04

(Foto: YouTube)Shiva è un giovane rapper di Milano che riesce a distinguersi dai suoi colleghi grazie a un vocabolario ampio e a citazioni culturali non riferite esclusivamente alla sua generazione. A soli 21 anni ha già pubblicato tre album: l’ultimo, primo con una major, si chiama Dolce vita – il riferimento al film di Federico Fellini è voluto – e l’ha proiettato nella top 10 delle charts italiane, facendo aumentare ancora di più il suo seguito sul web. Centossessantacinque milioni di views su YouTube e 800mila followers su Instagram sono numeri notevoli e infatti Shiva non si ha timore di sottolineare l’importanza di internet nella sua carriera.



Dalla Dolce vita a Lil Baby

Come è prassi oggi per gli artisti musicali, in particolare per i prolifici rapper, le uscite si susseguono continuamente: Shiva – vero nome Andrea Arrigoni – ha pubblicato il singolo Fendi belt, in collaborazione con Paky, a pochi giorni dall’uscita dell’album Dolce vita. Nei mesi precedenti c’erano stati altri due pezzi e ulteriori collaborazioni mentre l’EP Routine di sette tracce risale all’anno scorso. Per rilasciare canzoni con tale frequenza bisogna avere molto da dire e la capacità di variare il linguaggio: in questo il rapper nato a Legnano è un maestro del genere. Il singolo che ha anticipato il disco si intitola La mia storia e Shiva sfrutta il pezzo per far conoscere il proprio passato. Un modo per mettere a tacere gli haters, ma allo stesso tempo una scelta lungimirante con la quale presentarsi al pubblico mainstream: “Presto non si faceva, tornavo tardi di sera, I grandi erano in galera, gli unici esempi che vedi”. L’adolescenza nelle case popolari è il punto di partenza, trasformato grazie al rap in un trampolino verso la fama. L’unica featuring presente nel disco è quello del rapper statunitense Lil Baby. Pare che questa collaborazione non sia stata apprezzata da molti commentatori: l’accusa è quella di aver invitato, grazie all’intervento della casa discografica, la star internazionale solo per creare hype, senza che fra i due artisti si creasse un vero rapporto. Eppure, ad ascoltare il pezzo, dal titolo Mastercard, le similitudini non mancano. Shiva e Lil Baby sono nati a migliaia di chilometri di distanza, ma hanno in comune la voglia di rivalsa e l’abilità con le parole. Entrambi si differenziano dagli artisti americani e italiani per merito di testi lunghi e messaggi diretti, ben diversi dalle poche parole e dalla tecnica mumble rap – ovvero il trascinare le lettere e mormorare termini – che contraddistinguono i sottogeneri trap e drill dell’hip hop.



I riferimenti all a Bibbia

Fra i riferimenti usati dall’eloquente Shiva appare spesso la Bibbia. Non a caso, Dolce vita si chiude con il pezzo Il diavolo chiama nel quale il cantante racconta: “Ero un ragazzo perso, solo, che voleva tutto il mondo. E non ne aveva neanche un pezzo”. Mentre in Idee chiare, dal beat in stile anni ’90, dimostra di aver letto il libro sacro: “Chi ci uccide è un eroe. Chi ce la fa è un criminale. Nella Bibbia c’è scritto che tutto è restituito”. Nella strofa successiva si torna a parlare di automobili lussuose, ma la capacità dell’artista di passare da argomenti alti a temi più semplici è ragguardevole. Come è arrivato a questa abilità di esprimersi? Merito anche di internet, uno strumento che la Generazione Z – di cui Shiva fa parte – utilizza per crescere e studiare; è lui stesso a farne un motivo di orgoglio in Fendi belt dicendo: “Sì, uso internet”. Un’ammissione per provare a zittire coloro che lo hanno deriso dopo l’uscita del singolo Auto blu, il remix di Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65 che non è mai stato apprezzato dalla sua fan base. Ed è proprio il web a consolidare il percorso di Shiva: dato che ha iniziato nel 2015, è facile andare a scovare i suoi primi video amatoriali. Nella clip intitolata Cotard Delusion, il rapper riversa rime su rime sui propri sogni e problemi: auto e soldi erano ancora un miraggio, ma ora Shiva può dire di averli ottenuti grazie alla sua bravura.

