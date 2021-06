Se ricevi un SMS su un pacco trattenuto, non rispondere: vogliono i dati della tua carta di credito

28 Giugno 2021 – 20:29

Nell’ultima campagna attiva in queste settimane i truffatori si fingono il colosso della logistica UPS e hanno attivo un sito Internet particolarmente realistico attraverso il quale tentano di estorcere le informazioni della carta di credito delle potenziali vittime. Per proteggersi basta non rispondere.Continua a leggere



Nell’ultima campagna attiva in queste settimane i truffatori si fingono il colosso della logistica UPS e hanno attivo un sito Internet particolarmente realistico attraverso il quale tentano di estorcere le informazioni della carta di credito delle potenziali vittime. Per proteggersi basta non rispondere.

Continua a leggere Nell’ultima campagna attiva in queste settimane i truffatori si fingono il colosso della logistica UPS e hanno attivo un sito Internet particolarmente realistico attraverso il quale tentano di estorcere le informazioni della carta di credito delle potenziali vittime. Per proteggersi basta non rispondere.

Fonte: Fanpage Tech