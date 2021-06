Per le Nazioni Unite gli agenti di polizia responsabili di razzismo non possono rimanere impuniti

28 June 2021 – 14:51

(Foto: Ted Soqui/SIPA USA)Derek Chauvin, l’ex poliziotto di Minneapolis che ha ucciso George Floyd, è stato condannato a 22 anni e sei mesi per omicidio di secondo grado, chiudendo un caso che ha riportato la questione del razzismo da parte delle forze dell’ordine al centro del dibattito internazionale. Dopo l’omicidio del 46enne afroamericano, le Nazioni Unite hanno avviato un’indagine con cui chiedono di mettere fine all’impunità di cui godono gli agenti di polizia che violano i diritti umani delle persone con discendenze africane.

L’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, guidato da Michelle Bachelet, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ed ex presidente del Cile, ha analizzato 190 omicidi di afrodiscendenti in tutto il mondo. Il rapporto ha esaminato le violazioni della legge internazionale sui diritti umani da parte delle forze dell’ordine, le risposte del governo alle proteste pacifiche antirazziste, così come l’attribuzione di responsabilità e il risarcimento per le vittime. Il risultato dell’analisi ha portato alla conclusione che gli agenti delle forze dell’ordine sono raramente ritenuti responsabili dell’uccisione di persone di colore, a causa di indagini insufficienti e di una riluttanza a riconoscere l’impatto del razzismo strutturale nelle forze dell’ordine.

Lo studio si è basato su consultazioni online con più di 340 persone, per lo più di origine africana, ha ricevuto oltre 100 contributi scritti ed è stato riesaminato da esperti del settore. Controllando le morti avvenute sotto la custodia della polizia in diversi paesi, il rapporto ha evidenziato “sorprendenti somiglianze” nelle uccisioni e anche negli ostacoli che le famiglie devono affrontare per accedere alla giustizia. Secondo quanto si può leggere nel testo, il mosaico di dati disponibili dipinge “un quadro allarmante di impatti sistematici, sproporzionati e discriminatori, sulle persone di origine africana nei loro incontri con le forze dell’ordine e all’interno del sistema di giustizia penale in molti stati”.

https://www.youtube.com/watch?v=_-2gFJ8VsoM&ab_channel=UNHumanRights

Il rapporto di 23 pagine, e il documento di 95 pagine che lo accompagna, riportano 7 esempi di uccisioni da parte della polizia. Quello di Kevin Clarke, morto dopo essere stato trattenuto dagli agenti a Londra nel 2018, di Luana Barbosa dos Reis Santos e João Pedro Matos Pinto (un ragazzo di 14 anni) uccisi dalla polizia in Brasile, George Floyd e Breonna Taylor, uccisi negli Stati Uniti, Janner García Palomino in Colombia e Adama Traoré in Francia.

Bachelet ha descritto la situazione attuale come “insostenibile“: “Il razzismo sistemico ha bisogno di una risposta sistemica. C‘è bisogno di un approccio globale per smantellare i sistemi radicati in secoli di discriminazione e violenza. Abbiamo bisogno di un approccio trasformativo che affronti le aree interconnesse che guidano il razzismo e che portano a tragedie ripetute, del tutto evitabili, come la morte di George Floyd”. Bachelet ha poi lanciato un appello a tutti gli stati, chiedendo di “smettere di negare e iniziare a smantellare il razzismo, porre fine all’impunità e costruire fiducia, ascoltare le voci delle persone afrodiscendenti e di affrontare le eredità del passato, fornendo una riparazione”.

